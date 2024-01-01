10 كتزال غواتيمالي إلى دولار كندي

تحويل GTQ إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

10 gtq
1.73 cad

1.00000 GTQ = 0.17295 CAD

Mid-market exchange rate at 02:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854221.081689.65491.461731.650040.9535318.5275
1 GBP1.1706611.26615104.9521.711141.931581.1162621.6888
1 USD0.924550.789796182.8911.351451.525550.8815517.1297
1 INR0.01115390.009528130.01206410.01630390.01840430.01063510.206653

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار كندي
1 GTQ0.17295 CAD
5 GTQ0.86473 CAD
10 GTQ1.72946 CAD
20 GTQ3.45892 CAD
50 GTQ8.64730 CAD
100 GTQ17.29460 CAD
250 GTQ43.23650 CAD
500 GTQ86.47300 CAD
1000 GTQ172.94600 CAD
2000 GTQ345.89200 CAD
5000 GTQ864.73000 CAD
10000 GTQ1729.46000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Guatemalan Quetzal
1 CAD5.78216 GTQ
5 CAD28.91080 GTQ
10 CAD57.82160 GTQ
20 CAD115.64320 GTQ
50 CAD289.10800 GTQ
100 CAD578.21600 GTQ
250 CAD1445.54000 GTQ
500 CAD2891.08000 GTQ
1000 CAD5782.16000 GTQ
2000 CAD11564.32000 GTQ
5000 CAD28910.80000 GTQ
10000 CAD57821.60000 GTQ