20 كتزال غواتيمالي إلى فرنك سويسري

تحويل GTQ إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

20 gtq
2.26 chf

1.00000 GTQ = 0.11282 CHF

Mid-market exchange rate at 02:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854211.0815589.71531.461661.650090.95356518.5287
1 GBP1.1706711.26615105.0281.711141.931731.1163121.6912
1 USD0.92460.789796182.95071.351451.525670.8816517.1316
1 INR0.01114640.009521270.012055410.01629220.01839250.01062860.206527

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الفرنك السويسري
1 GTQ0.11282 CHF
5 GTQ0.56412 CHF
10 GTQ1.12825 CHF
20 GTQ2.25650 CHF
50 GTQ5.64125 CHF
100 GTQ11.28250 CHF
250 GTQ28.20625 CHF
500 GTQ56.41250 CHF
1000 GTQ112.82500 CHF
2000 GTQ225.65000 CHF
5000 GTQ564.12500 CHF
10000 GTQ1128.25000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Guatemalan Quetzal
1 CHF8.86327 GTQ
5 CHF44.31635 GTQ
10 CHF88.63270 GTQ
20 CHF177.26540 GTQ
50 CHF443.16350 GTQ
100 CHF886.32700 GTQ
250 CHF2215.81750 GTQ
500 CHF4431.63500 GTQ
1000 CHF8863.27000 GTQ
2000 CHF17726.54000 GTQ
5000 CHF44316.35000 GTQ
10000 CHF88632.70000 GTQ