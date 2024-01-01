10 كتزال غواتيمالي إلى جنيه إسترليني

تحويل GTQ إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

10 gtq
1.01 gbp

1.00000 GTQ = 0.10106 GBP

Mid-market exchange rate at 02:16
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85421.0816589.66141.461691.649740.9538318.5305
1 GBP1.1706911.2663104.9681.711211.931371.1166421.6939
1 USD0.92450.789702182.89321.351351.52520.8818517.1317
1 INR0.01115310.009526740.012063710.01630230.01839960.01063840.206672

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال

GTQ إلى USD

GTQ إلى EUR

GTQ إلى GBP

GTQ إلى INR

GTQ إلى JPY

GTQ إلى RUB

GTQ إلى AUD

GTQ إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / جنيه استرليني
1 GTQ0.10106 GBP
5 GTQ0.50530 GBP
10 GTQ1.01060 GBP
20 GTQ2.02120 GBP
50 GTQ5.05300 GBP
100 GTQ10.10600 GBP
250 GTQ25.26500 GBP
500 GTQ50.53000 GBP
1000 GTQ101.06000 GBP
2000 GTQ202.12000 GBP
5000 GTQ505.30000 GBP
10000 GTQ1010.60000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Guatemalan Quetzal
1 GBP9.89515 GTQ
5 GBP49.47575 GTQ
10 GBP98.95150 GTQ
20 GBP197.90300 GTQ
50 GBP494.75750 GTQ
100 GBP989.51500 GTQ
250 GBP2473.78750 GTQ
500 GBP4947.57500 GTQ
1000 GBP9895.15000 GTQ
2000 GBP19790.30000 GTQ
5000 GBP49475.75000 GTQ
10000 GBP98951.50000 GTQ