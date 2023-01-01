نيراس نيجيري إلى كتزال غواتيمالي

تحويل NGN إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٠٫٢٤ gtq

1.00000 NGN = 0.01024 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 23:40 UTC
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NGN إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662460.9645518.3608
1GBP1.1531411.22925102.1841.656721.916961.1122621.1716
1USD0.938050.813504183.1271.347751.559450.904817.2232
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621310.01875990.01088460.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Guatemalan Quetzal
1 NGN0.01024 GTQ
5 NGN0.05121 GTQ
10 NGN0.10242 GTQ
20 NGN0.20483 GTQ
50 NGN0.51209 GTQ
100 NGN1.02417 GTQ
250 NGN2.56042 GTQ
500 NGN5.12085 GTQ
1000 NGN10.24170 GTQ
2000 NGN20.48340 GTQ
5000 NGN51.20850 GTQ
10000 NGN102.41700 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / النيرة النيجيرية
1 GTQ97.64040 NGN
5 GTQ488.20200 NGN
10 GTQ976.40400 NGN
20 GTQ1952.80800 NGN
50 GTQ4882.02000 NGN
100 GTQ9764.04000 NGN
250 GTQ24410.10000 NGN
500 GTQ48820.20000 NGN
1000 GTQ97640.40000 NGN
2000 GTQ195280.80000 NGN
5000 GTQ488202.00000 NGN
10000 GTQ976404.00000 NGN