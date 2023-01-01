Нигерийские найры в молдавские леи
Сконвертируйте NGN в MDL по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса NGN к MDL
1 NGN = 0.02431 MDL
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в молдавские леи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Молдавский лей / Нигерийская найра
|1 MDL
|41.13930 NGN
|5 MDL
|205.69650 NGN
|10 MDL
|411.39300 NGN
|20 MDL
|822.78600 NGN
|50 MDL
|2056.96500 NGN
|100 MDL
|4113.93000 NGN
|250 MDL
|10284.82500 NGN
|500 MDL
|20569.65000 NGN
|1000 MDL
|41139.30000 NGN
|2000 MDL
|82278.60000 NGN
|5000 MDL
|205696.50000 NGN
|10000 MDL
|411393.00000 NGN