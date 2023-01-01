Нигерийские найры в молдавские леи

Сконвертируйте NGN в MDL по реальному обменному курсу

1000 ngn
24.31 mdl

1.00000 NGN = 0.02431 MDL

Среднерыночный курс в 1:44 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса NGN к MDL

1 мин. назад 1 NGN → 0 MDL
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861251.075789.14861.458541.676720.959118.5451
1GBP1.161111.249103.5111.693521.946851.1136121.5328
1USD0.929650.800641182.8751.35591.558720.891617.24
1INR0.01121720.009660820.012066410.01636080.01880810.01075840.208024

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for нигерийская найра

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Нигерийская найра / Молдавский лей
1 NGN0.02431 MDL
5 NGN0.12154 MDL
10 NGN0.24308 MDL
20 NGN0.48615 MDL
50 NGN1.21539 MDL
100 NGN2.43077 MDL
250 NGN6.07693 MDL
500 NGN12.15385 MDL
1000 NGN24.30770 MDL
2000 NGN48.61540 MDL
5000 NGN121.53850 MDL
10000 NGN243.07700 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Нигерийская найра
1 MDL41.13930 NGN
5 MDL205.69650 NGN
10 MDL411.39300 NGN
20 MDL822.78600 NGN
50 MDL2056.96500 NGN
100 MDL4113.93000 NGN
250 MDL10284.82500 NGN
500 MDL20569.65000 NGN
1000 MDL41139.30000 NGN
2000 MDL82278.60000 NGN
5000 MDL205696.50000 NGN
10000 MDL411393.00000 NGN