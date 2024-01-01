Nijerya nairasından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile NGN → MDL çevirin

1.000 ngn
11,74 mdl

1.00000 NGN = 0.01174 MDL

15:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856331.0776589.45761.454341.652960.947818.3939
1 GBP1.1677711.2584104.4621.698271.930211.1068221.479
1 USD0.927950.79466183.01171.349551.533860.8795517.0685
1 INR0.01117850.009572870.012046510.01625730.01847760.01059550.205616

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Moldova Leyi
1 NGN0.01174 MDL
5 NGN0.05869 MDL
10 NGN0.11738 MDL
20 NGN0.23475 MDL
50 NGN0.58688 MDL
100 NGN1.17376 MDL
250 NGN2.93440 MDL
500 NGN5.86880 MDL
1000 NGN11.73760 MDL
2000 NGN23.47520 MDL
5000 NGN58.68800 MDL
10000 NGN117.37600 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Nijerya Nairası
1 MDL85.19660 NGN
5 MDL425.98300 NGN
10 MDL851.96600 NGN
20 MDL1703.93200 NGN
50 MDL4259.83000 NGN
100 MDL8519.66000 NGN
250 MDL21299.15000 NGN
500 MDL42598.30000 NGN
1000 MDL85196.60000 NGN
2000 MDL170393.20000 NGN
5000 MDL425983.00000 NGN
10000 MDL851966.00000 NGN