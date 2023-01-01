نيراس نيجيري إلى ليو مولدوفي

تحويل NGN إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٢٣٫٤٣ mdl

1.00000 NGN = 0.02343 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436721.662460.9644518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656661.916961.1120821.1714
1USD0.938050.813504183.1271.34771.559450.904817.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621250.01875990.01088460.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / مولدوفى Leu
1 NGN0.02343 MDL
5 NGN0.11715 MDL
10 NGN0.23430 MDL
20 NGN0.46860 MDL
50 NGN1.17149 MDL
100 NGN2.34299 MDL
250 NGN5.85747 MDL
500 NGN11.71495 MDL
1000 NGN23.42990 MDL
2000 NGN46.85980 MDL
5000 NGN117.14950 MDL
10000 NGN234.29900 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / النيرة النيجيرية
1 MDL42.68060 NGN
5 MDL213.40300 NGN
10 MDL426.80600 NGN
20 MDL853.61200 NGN
50 MDL2134.03000 NGN
100 MDL4268.06000 NGN
250 MDL10670.15000 NGN
500 MDL21340.30000 NGN
1000 MDL42680.60000 NGN
2000 MDL85361.20000 NGN
5000 MDL213403.00000 NGN
10000 MDL426806.00000 NGN