500 Moldova leyinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile MDL → NGN çevirin

500 mdl
47.072,35 ngn

1,000L MDL = 94,14₦ NGN

16:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MDL → NGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MDL → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek94,144794,1447
Düşük85,350775,7257
Ortalama89,653385,3695
Değişim10.30%20.45%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MDL → NGN istatistikleri

MDL → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 94,1447, en düşük 85,3507 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 89,6533 oldu. MDL → NGN kurundaki değişiklik 10.30 değerindeydi.

MDL → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 94,1447, en düşük 75,7257 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 85,3695 oldu. MDL → NGN kurundaki değişiklik 20.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2181,3851,53583,7521,6781,337
1 GBP1,276123,2421,7671,958106,8512,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5970,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15211,10860,4641,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Nijerya Nairası
1 MDL94,14470 NGN
5 MDL470,72350 NGN
10 MDL941,44700 NGN
20 MDL1.882,89400 NGN
50 MDL4.707,23500 NGN
100 MDL9.414,47000 NGN
250 MDL23.536,17500 NGN
500 MDL47.072,35000 NGN
1000 MDL94.144,70000 NGN
2000 MDL188.289,40000 NGN
5000 MDL470.723,50000 NGN
10000 MDL941.447,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Moldova Leyi
1 NGN0,01062 MDL
5 NGN0,05311 MDL
10 NGN0,10622 MDL
20 NGN0,21244 MDL
50 NGN0,53110 MDL
100 NGN1,06219 MDL
250 NGN2,65548 MDL
500 NGN5,31095 MDL
1000 NGN10,62190 MDL
2000 NGN21,24380 MDL
5000 NGN53,10950 MDL
10000 NGN106,21900 MDL