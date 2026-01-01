50 شلن كيني إلى روبية هندية
حوّل KES إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KES إلى INR،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KES إلى INR متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KES إلى INR اليوم
|KES
|INR
|1 KES
|0.74 INR
|5 KES
|3.68 INR
|10 KES
|7.36 INR
|20 KES
|14.73 INR
|50 KES
|36.82 INR
|100 KES
|73.64 INR
|250 KES
|184.11 INR
|500 KES
|368.21 INR
|1000 KES
|736.43 INR
|2000 KES
|1,472.85 INR
|5000 KES
|3,682.13 INR
|10000 KES
|7,364.26 INR
|INR
|KES
|1 INR
|1 KES
|5 INR
|7 KES
|10 INR
|14 KES
|20 INR
|27 KES
|50 INR
|68 KES
|100 INR
|136 KES
|250 INR
|339 KES
|300 INR
|407 KES
|500 INR
|679 KES
|600 INR
|815 KES
|1000 INR
|1,358 KES
|2000 INR
|2,716 KES
|5000 INR
|6,790 KES
|10000 INR
|13,579 KES
|25000 INR
|33,948 KES
|50000 INR
|67,896 KES
|100000 INR
|135,791 KES
|1000000 INR
|1,357,910 KES
|1000000000 INR
|1,357,910,000 KES