1 شلن كيني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل KES إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١ kes
٠٫٠٣ ils

1.00000 KES = 0.02710 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:03
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KES إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.37255764.541.371350.94510.8227071.5841683.175
1SGD0.7285711557.0220.9991260.6885650.59941.1541760.5989
1NGN0.001307980.0017952610.001793690.001236160.001076080.002072040.108791
1CAD0.7292081.00088557.50910.6891680.5999251.1551860.6519

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Israeli New Sheqel
1 KES0.02710 ILS
5 KES0.13551 ILS
10 KES0.27101 ILS
20 KES0.54202 ILS
50 KES1.35505 ILS
100 KES2.71011 ILS
250 KES6.77527 ILS
500 KES13.55055 ILS
1000 KES27.10110 ILS
2000 KES54.20220 ILS
5000 KES135.50550 ILS
10000 KES271.01100 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / شلن كيني
1 ILS36.89880 KES
5 ILS184.49400 KES
10 ILS368.98800 KES
20 ILS737.97600 KES
50 ILS1844.94000 KES
100 ILS3689.88000 KES
250 ILS9224.70000 KES
500 ILS18449.40000 KES
1000 ILS36898.80000 KES
2000 ILS73797.60000 KES
5000 ILS184494.00000 KES
10000 ILS368988.00000 KES