Singapur dolarından Kenya şilinine Geçmiş Döviz Kurları
Singapur dolarından Kenya şilinine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Singapur dolarından (SGD) Kenya şilinine (KES) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SGD - KES için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Singapur doları → Kenya şilini döviz kuru geçmişi
Bugünün Singapur doları Kenya şilinine döviz kuru şu anda 97,946, dünden bu yana %0.947 değerinde değişti. Singapur doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.687 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Singapur doları Kenya şilinine döviz kuru en yüksek değeri 98,139 (02-08-2024) ile en düşük değeri 96,345 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.428 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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