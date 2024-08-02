5.000 Singapur dolarından Kenya şilinine
Reel döviz kuru ile SGD → KES çevirin
|1 SGD → KES
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|98,9917
|99,7670
|Düşük
|94,8545
|94,7607
|Ortalama
|96,5008
|96,5024
|Değişim
|3.15%
|-1.78%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SGD → KES istatistikleri
SGD → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 98,9917, en düşük 94,8545 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 96,5008 oldu. SGD → KES kurundaki değişiklik 3.15 değerindeydi.
SGD → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 99,7670, en düşük 94,7607 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 96,5024 oldu. SGD → KES kurundaki değişiklik -1.78 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
- Avustralya Doları
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- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
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- Hindistan Rupisi
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- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Singapur Doları / Kenya Şilini
|1 SGD
|97,94590 KES
|5 SGD
|489,72950 KES
|10 SGD
|979,45900 KES
|20 SGD
|1.958,91800 KES
|50 SGD
|4.897,29500 KES
|100 SGD
|9.794,59000 KES
|250 SGD
|24.486,47500 KES
|500 SGD
|48.972,95000 KES
|1000 SGD
|97.945,90000 KES
|2000 SGD
|195.891,80000 KES
|5000 SGD
|489.729,50000 KES
|10000 SGD
|979.459,00000 KES