История обменного курса австралийский доллар–кенийские шиллинги

Обменный курс австралийских доллара/кенийские шиллинги сейчас составляет 84,743, отражая изменение в размере -1.454% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.179% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 86,243, и минимумом, равным 84,069, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.