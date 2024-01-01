الدولار الأسترالي إلى الشلنات الكينية Historical Exchange Rates
Welcome to the الدولار الأسترالي إلى الشلنات الكينية history summary. This is the الدولار الأسترالي (AUD) إلى الشلنات الكينية (KES) exchange rate history summary page, detailing 5 years of AUD and KES historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
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الدولار الأسترالي إلى الشلنات الكينية exchange rate history
The exchange rate for الدولار الأسترالي إلى الشلنات الكينية is currently ٨٥٫٤٩٩ today, reflecting a 0.189% change since yesterday. Over the past week, the value of الدولار الأسترالي has remained relatively stable, with a 0.950% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الدولار الأسترالي إلى الشلنات الكينية has fluctuated between a high of ٨٥٫٩٣٤ on 19-06-2024 and a low of ٨٤٫٦٩٤ on 17-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 24-06-2024, with a 0.566% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أسترالي إلى شلن كيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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