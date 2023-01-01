بيزو تشيلي إلى شلن كيني

تحويل CLP إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٦٧ kes

1.00000 CLP = 0.16681 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 7:45 UTC
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CLP إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.06588.52441.43771.661730.965318.2024
1GBP1.154611.2297102.2151.660031.918711.1145421.0174
1USD0.938950.813206183.12151.349951.560310.906417.0915
1INR0.01129630.009783350.012030610.01624070.01877140.01090450.205621

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / شلن كيني
1 CLP0.16681 KES
5 CLP0.83404 KES
10 CLP1.66808 KES
20 CLP3.33616 KES
50 CLP8.34040 KES
100 CLP16.68080 KES
250 CLP41.70200 KES
500 CLP83.40400 KES
1000 CLP166.80800 KES
2000 CLP333.61600 KES
5000 CLP834.04000 KES
10000 CLP1668.08000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Chilean Peso
1 KES5.99491 CLP
5 KES29.97455 CLP
10 KES59.94910 CLP
20 KES119.89820 CLP
50 KES299.74550 CLP
100 KES599.49100 CLP
250 KES1498.72750 CLP
500 KES2997.45500 CLP
1000 KES5994.91000 CLP
2000 KES11989.82000 CLP
5000 KES29974.55000 CLP
10000 KES59949.10000 CLP