1 بيزو تشيلي إلى شلن كيني

تحويل CLP إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠ kes

1.00000 CLP = 0.17058 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 14:22 UTC
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CLP إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.07989.27371.467441.67170.954918.5444
1GBP1.1697311.26215104.4271.716521.955461.1169721.6922
1USD0.92680.792299182.73741.361.549310.88517.1867
1INR0.01120150.009576070.012086410.01643750.01872560.01069650.207726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / شلن كيني
1 CLP0.17058 KES
5 CLP0.85288 KES
10 CLP1.70576 KES
20 CLP3.41152 KES
50 CLP8.52880 KES
100 CLP17.05760 KES
250 CLP42.64400 KES
500 CLP85.28800 KES
1000 CLP170.57600 KES
2000 CLP341.15200 KES
5000 CLP852.88000 KES
10000 CLP1705.76000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Chilean Peso
1 KES5.86248 CLP
5 KES29.31240 CLP
10 KES58.62480 CLP
20 KES117.24960 CLP
50 KES293.12400 CLP
100 KES586.24800 CLP
250 KES1465.62000 CLP
500 KES2931.24000 CLP
1000 KES5862.48000 CLP
2000 KES11724.96000 CLP
5000 KES29312.40000 CLP
10000 KES58624.80000 CLP