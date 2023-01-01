5 بيزو تشيلي إلى شلن كيني

تحويل CLP إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

٥ clp
١ kes

1.00000 CLP = 0.17057 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 14:23 UTC
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CLP إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.0789589.2651.467431.671620.9548518.5435
1GBP1.1698611.2622104.4261.716661.955531.1170421.6929
1USD0.926850.792267182.73321.360051.549310.88517.1866
1INR0.01120260.009576170.01208710.0164390.01872650.0106970.207735

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / شلن كيني
1 CLP0.17057 KES
5 CLP0.85283 KES
10 CLP1.70566 KES
20 CLP3.41132 KES
50 CLP8.52830 KES
100 CLP17.05660 KES
250 CLP42.64150 KES
500 CLP85.28300 KES
1000 CLP170.56600 KES
2000 CLP341.13200 KES
5000 CLP852.83000 KES
10000 CLP1705.66000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Chilean Peso
1 KES5.86283 CLP
5 KES29.31415 CLP
10 KES58.62830 CLP
20 KES117.25660 CLP
50 KES293.14150 CLP
100 KES586.28300 CLP
250 KES1465.70750 CLP
500 KES2931.41500 CLP
1000 KES5862.83000 CLP
2000 KES11725.66000 CLP
5000 KES29314.15000 CLP
10000 KES58628.30000 CLP