Чилийские песо в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте CLP в AED по реальному обменному курсу

1 000 clp
3,90 aed

$1,000 CLP = د.إ0,003898 AED

Среднерыночный курс в 21:10
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 CLP в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00410,0041
Низкий0,00380,0038
В среднем0,00390,0040
Изменить-1.05%1.49%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CLP к AED

За последние 30 дней максимальный курс CLP к AED составил 0,0041, а минимальный — 0,0038. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0039. Изменение курса CLP к AED в процентном соотношении составило -1.05.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к AED составил 0,0041, а минимальный — 0,0038. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0040. Изменение курса CLP к AED в процентном соотношении составило 1.49.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,371,3440,9181,49217,9891,659
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2822,147
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1261,21
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3831,234

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Дирхам ОАЭ
1 CLP0,00390 AED
5 CLP0,01949 AED
10 CLP0,03898 AED
20 CLP0,07795 AED
50 CLP0,19488 AED
100 CLP0,38976 AED
250 CLP0,97440 AED
500 CLP1,94879 AED
1000 CLP3,89758 AED
2000 CLP7,79516 AED
5000 CLP19,48790 AED
10000 CLP38,97580 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Чилийское песо
1 AED256,57000 CLP
5 AED1 282,85000 CLP
10 AED2 565,70000 CLP
20 AED5 131,40000 CLP
50 AED12 828,50000 CLP
100 AED25 657,00000 CLP
250 AED64 142,50000 CLP
500 AED128 285,00000 CLP
1000 AED256 570,00000 CLP
2000 AED513 140,00000 CLP
5000 AED1 282 850,00000 CLP
10000 AED2 565 700,00000 CLP