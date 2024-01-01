Чилийские песо в ямайские доллары

Сконвертируйте CLP в JMD по реальному обменному курсу

1 000 clp
165,63 jmd

$1,000 CLP = J$0,1656 JMD

Среднерыночный курс в 04:48
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1 CLP в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17280,1755
Низкий0,16300,1617
В среднем0,16720,1681
Изменить-0.65%2.41%
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Соотношение 1 CLP к JMD

За последние 30 дней максимальный курс CLP к JMD составил 0,1728, а минимальный — 0,1630. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1672. Изменение курса CLP к JMD в процентном соотношении составило -0.65.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к JMD составил 0,1755, а минимальный — 0,1617. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1681. Изменение курса CLP к JMD в процентном соотношении составило 2.41.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9861,66
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2772,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1231,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,381,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Ямайский доллар
1 CLP0,16563 JMD
5 CLP0,82815 JMD
10 CLP1,65630 JMD
20 CLP3,31260 JMD
50 CLP8,28150 JMD
100 CLP16,56300 JMD
250 CLP41,40750 JMD
500 CLP82,81500 JMD
1000 CLP165,63000 JMD
2000 CLP331,26000 JMD
5000 CLP828,15000 JMD
10000 CLP1 656,30000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Чилийское песо
1 JMD6,03757 CLP
5 JMD30,18785 CLP
10 JMD60,37570 CLP
20 JMD120,75140 CLP
50 JMD301,87850 CLP
100 JMD603,75700 CLP
250 JMD1 509,39250 CLP
500 JMD3 018,78500 CLP
1000 JMD6 037,57000 CLP
2000 JMD12 075,14000 CLP
5000 JMD30 187,85000 CLP
10000 JMD60 375,70000 CLP