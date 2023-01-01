بيزو تشيلي إلى دولار جامايكي

تحويل CLP إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
175.25 jmd

1.00000 CLP = 0.17525 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.06588.52441.43771.661730.965318.2024
1GBP1.154611.2297102.2151.660031.918711.1145421.0174
1USD0.938950.813206183.12151.349951.560310.906417.0915
1INR0.01129630.009783350.012030610.01624070.01877140.01090450.205621

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار جامايكي
1 CLP0.17525 JMD
5 CLP0.87624 JMD
10 CLP1.75248 JMD
20 CLP3.50496 JMD
50 CLP8.76240 JMD
100 CLP17.52480 JMD
250 CLP43.81200 JMD
500 CLP87.62400 JMD
1000 CLP175.24800 JMD
2000 CLP350.49600 JMD
5000 CLP876.24000 JMD
10000 CLP1752.48000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Chilean Peso
1 JMD5.70621 CLP
5 JMD28.53105 CLP
10 JMD57.06210 CLP
20 JMD114.12420 CLP
50 JMD285.31050 CLP
100 JMD570.62100 CLP
250 JMD1426.55250 CLP
500 JMD2853.10500 CLP
1000 JMD5706.21000 CLP
2000 JMD11412.42000 CLP
5000 JMD28531.05000 CLP
10000 JMD57062.10000 CLP