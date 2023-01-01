5 دولار جامايكي إلى بيزو تشيلي

تحويل JMD إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

5 jmd
30 clp

1.00000 JMD = 6.06018 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Chilean Peso
1 JMD6.06018 CLP
5 JMD30.30090 CLP
10 JMD60.60180 CLP
20 JMD121.20360 CLP
50 JMD303.00900 CLP
100 JMD606.01800 CLP
250 JMD1515.04500 CLP
500 JMD3030.09000 CLP
1000 JMD6060.18000 CLP
2000 JMD12120.36000 CLP
5000 JMD30300.90000 CLP
10000 JMD60601.80000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / دولار جامايكي
1 CLP0.16501 JMD
5 CLP0.82506 JMD
10 CLP1.65012 JMD
20 CLP3.30024 JMD
50 CLP8.25060 JMD
100 CLP16.50120 JMD
250 CLP41.25300 JMD
500 CLP82.50600 JMD
1000 CLP165.01200 JMD
2000 CLP330.02400 JMD
5000 CLP825.06000 JMD
10000 CLP1650.12000 JMD