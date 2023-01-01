50 بيزو تشيلي إلى دولار جامايكي

تحويل CLP إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ clp
٩٫٠٤ jmd

1.00000 CLP = 0.18071 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:20 UTC
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CLP إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.078889.2561.467281.671780.9548518.5403
1GBP1.1696611.26185104.4011.716241.955451.1168521.6862
1USD0.926950.792487182.73641.36011.549670.885117.186
1INR0.01120370.009578460.012086610.0164390.01873020.01069780.20772

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار جامايكي
1 CLP0.18071 JMD
5 CLP0.90356 JMD
10 CLP1.80712 JMD
20 CLP3.61424 JMD
50 CLP9.03560 JMD
100 CLP18.07120 JMD
250 CLP45.17800 JMD
500 CLP90.35600 JMD
1000 CLP180.71200 JMD
2000 CLP361.42400 JMD
5000 CLP903.56000 JMD
10000 CLP1807.12000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Chilean Peso
1 JMD5.53367 CLP
5 JMD27.66835 CLP
10 JMD55.33670 CLP
20 JMD110.67340 CLP
50 JMD276.68350 CLP
100 JMD553.36700 CLP
250 JMD1383.41750 CLP
500 JMD2766.83500 CLP
1000 JMD5533.67000 CLP
2000 JMD11067.34000 CLP
5000 JMD27668.35000 CLP
10000 JMD55336.70000 CLP