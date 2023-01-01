1 بيزو تشيلي إلى دولار جامايكي

تحويل CLP إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠٫١٨ jmd

1.00000 CLP = 0.18075 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:18 UTC
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CLP إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.078889.25261.467061.671910.954918.54
1GBP1.1697311.2619104.4011.716061.955681.1169721.6868
1USD0.926950.792456182.73321.35991.549790.8851517.1858
1INR0.01120420.009578450.01208710.01643720.01873230.01069880.207726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار جامايكي
1 CLP0.18075 JMD
5 CLP0.90377 JMD
10 CLP1.80754 JMD
20 CLP3.61508 JMD
50 CLP9.03770 JMD
100 CLP18.07540 JMD
250 CLP45.18850 JMD
500 CLP90.37700 JMD
1000 CLP180.75400 JMD
2000 CLP361.50800 JMD
5000 CLP903.77000 JMD
10000 CLP1807.54000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Chilean Peso
1 JMD5.53237 CLP
5 JMD27.66185 CLP
10 JMD55.32370 CLP
20 JMD110.64740 CLP
50 JMD276.61850 CLP
100 JMD553.23700 CLP
250 JMD1383.09250 CLP
500 JMD2766.18500 CLP
1000 JMD5532.37000 CLP
2000 JMD11064.74000 CLP
5000 JMD27661.85000 CLP
10000 JMD55323.70000 CLP