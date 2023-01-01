ألف بيزو تشيلي إلى دولار جامايكي

تحويل CLP إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٨٠٫٦٩ jmd

1.00000 CLP = 0.18069 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:19 UTC
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CLP إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.078889.2541.467171.672040.9547518.5408
1GBP1.1697311.2619104.4031.716181.955831.116821.6876
1USD0.926950.792456182.73451.361.549910.8850517.1865
1INR0.0112040.00957830.012086910.01643810.01873350.01069750.207731

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار جامايكي
1 CLP0.18069 JMD
5 CLP0.90345 JMD
10 CLP1.80691 JMD
20 CLP3.61382 JMD
50 CLP9.03455 JMD
100 CLP18.06910 JMD
250 CLP45.17275 JMD
500 CLP90.34550 JMD
1000 CLP180.69100 JMD
2000 CLP361.38200 JMD
5000 CLP903.45500 JMD
10000 CLP1806.91000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Chilean Peso
1 JMD5.53431 CLP
5 JMD27.67155 CLP
10 JMD55.34310 CLP
20 JMD110.68620 CLP
50 JMD276.71550 CLP
100 JMD553.43100 CLP
250 JMD1383.57750 CLP
500 JMD2767.15500 CLP
1000 JMD5534.31000 CLP
2000 JMD11068.62000 CLP
5000 JMD27671.55000 CLP
10000 JMD55343.10000 CLP