Чилийские песо в гайанские доллары

Сконвертируйте CLP в GYD по реальному обменному курсу

1 000 clp
221,14 gyd

$1,000 CLP = GY$0,2211 GYD

Среднерыночный курс в 00:12
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 CLP в GYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,23040,2352
Низкий0,21810,2173
В среднем0,22370,2254
Изменить-1.10%1.27%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CLP к GYD

За последние 30 дней максимальный курс CLP к GYD составил 0,2304, а минимальный — 0,2181. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2237. Изменение курса CLP к GYD в процентном соотношении составило -1.10.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к GYD составил 0,2352, а минимальный — 0,2173. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2254. Изменение курса CLP к GYD в процентном соотношении составило 1.27.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9861,66
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2772,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1231,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,381,235

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Гайанский доллар
1 CLP0,22114 GYD
5 CLP1,10571 GYD
10 CLP2,21142 GYD
20 CLP4,42284 GYD
50 CLP11,05710 GYD
100 CLP22,11420 GYD
250 CLP55,28550 GYD
500 CLP110,57100 GYD
1000 CLP221,14200 GYD
2000 CLP442,28400 GYD
5000 CLP1 105,71000 GYD
10000 CLP2 211,42000 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Чилийское песо
1 GYD4,52198 CLP
5 GYD22,60990 CLP
10 GYD45,21980 CLP
20 GYD90,43960 CLP
50 GYD226,09900 CLP
100 GYD452,19800 CLP
250 GYD1 130,49500 CLP
500 GYD2 260,99000 CLP
1000 GYD4 521,98000 CLP
2000 GYD9 043,96000 CLP
5000 GYD22 609,90000 CLP
10000 GYD45 219,80000 CLP