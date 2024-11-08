Австралийские доллары в гайанские доллары

Сконвертируйте AUD в GYD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = GY$137,5 GYD

Среднерыночный курс в 19:30
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График изменения обменного курса AUD к GYD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GYD
1 AUD в GYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий141,0280144,7350
Низкий137,1920137,1920
В среднем138,8612140,3391
Изменение-1.78%0.06%
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Соотношение 1 AUD к GYD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к GYD составил 141,0280, а минимальный — 137,1920. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 138,8612. Изменение курса AUD к GYD в процентном соотношении составило -1.78.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к GYD составил 144,7350, а минимальный — 137,1920. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 140,3391. Изменение курса AUD к GYD в процентном соотношении составило 0.06.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3910,9341,679152,7551,3921,328
1 GBP1,2911108,9281,2052,167197,1691,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,3711,798163,581,491,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Гайанский доллар
1 AUD137,46400 GYD
5 AUD687,32000 GYD
10 AUD1 374,64000 GYD
20 AUD2 749,28000 GYD
50 AUD6 873,20000 GYD
100 AUD13 746,40000 GYD
250 AUD34 366,00000 GYD
500 AUD68 732,00000 GYD
1000 AUD137 464,00000 GYD
2000 AUD274 928,00000 GYD
5000 AUD687 320,00000 GYD
10000 AUD1 374 640,00000 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Австралийский доллар
1 GYD0,00727 AUD
5 GYD0,03637 AUD
10 GYD0,07275 AUD
20 GYD0,14549 AUD
50 GYD0,36373 AUD
100 GYD0,72746 AUD
250 GYD1,81866 AUD
500 GYD3,63732 AUD
1000 GYD7,27464 AUD
2000 GYD14,54928 AUD
5000 GYD36,37320 AUD
10000 GYD72,74640 AUD