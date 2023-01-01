دولار أسترالي إلى الدولار الغياني
تحويل AUD إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أسترالي إلى الدولار الغياني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الدولار الأسترالي
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار غياني
|1 AUD
|134.75700 GYD
|5 AUD
|673.78500 GYD
|10 AUD
|1347.57000 GYD
|20 AUD
|2695.14000 GYD
|50 AUD
|6737.85000 GYD
|100 AUD
|13475.70000 GYD
|250 AUD
|33689.25000 GYD
|500 AUD
|67378.50000 GYD
|1000 AUD
|134757.00000 GYD
|2000 AUD
|269514.00000 GYD
|5000 AUD
|673785.00000 GYD
|10000 AUD
|1347570.00000 GYD