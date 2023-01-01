دولار أسترالي إلى الدولار الغياني

تحويل AUD إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
134757 gyd

1.00000 AUD = 134.75700 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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AUD إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0651588.32761.435561.654990.9579518.2084
1GBP1.1574111.23285102.2341.661571.915551.1087421.0752
1USD0.938950.811129182.9251.347751.553760.8994517.0947
1INR0.01132150.009781470.012059110.01625260.01873690.01084650.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار غياني
1 AUD134.75700 GYD
5 AUD673.78500 GYD
10 AUD1347.57000 GYD
20 AUD2695.14000 GYD
50 AUD6737.85000 GYD
100 AUD13475.70000 GYD
250 AUD33689.25000 GYD
500 AUD67378.50000 GYD
1000 AUD134757.00000 GYD
2000 AUD269514.00000 GYD
5000 AUD673785.00000 GYD
10000 AUD1347570.00000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / دولار أسترالي
1 GYD0.00742 AUD
5 GYD0.03710 AUD
10 GYD0.07421 AUD
20 GYD0.14842 AUD
50 GYD0.37104 AUD
100 GYD0.74208 AUD
250 GYD1.85519 AUD
500 GYD3.71039 AUD
1000 GYD7.42077 AUD
2000 GYD14.84154 AUD
5000 GYD37.10385 AUD
10000 GYD74.20770 AUD