تحويل AUD إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

ألف دولار أسترالي إلى الدولار الغياني

1,000 aud
138,642 gyd

A$1.000 AUD = GY$138.6 GYD

Mid-market exchange rate at 13:16
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4570.9311.632159.3651.3681.352
1 GBP1.2671105.7771.182.069201.9871.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0740.84789.63711.753171.171.4691.453

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار غياني
1 AUD١٣٨٫٦٤٢٠٠ GYD
5 AUD٦٩٣٫٢١٠٠٠ GYD
10 AUD١٬٣٨٦٫٤٢٠٠٠ GYD
20 AUD٢٬٧٧٢٫٨٤٠٠٠ GYD
50 AUD٦٬٩٣٢٫١٠٠٠٠ GYD
100 AUD١٣٬٨٦٤٫٢٠٠٠٠ GYD
250 AUD٣٤٬٦٦٠٫٥٠٠٠٠ GYD
500 AUD٦٩٬٣٢١٫٠٠٠٠٠ GYD
1000 AUD١٣٨٬٦٤٢٫٠٠٠٠٠ GYD
2000 AUD٢٧٧٬٢٨٤٫٠٠٠٠٠ GYD
5000 AUD٦٩٣٬٢١٠٫٠٠٠٠٠ GYD
10000 AUD١٬٣٨٦٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ GYD
معدلات التحويل دولار غياني / دولار أسترالي
1 GYD٠٫٠٠٧٢١ AUD
5 GYD٠٫٠٣٦٠٦ AUD
10 GYD٠٫٠٧٢١٣ AUD
20 GYD٠٫١٤٤٢٦ AUD
50 GYD٠٫٣٦٠٦٤ AUD
100 GYD٠٫٧٢١٢٨ AUD
250 GYD١٫٨٠٣٢١ AUD
500 GYD٣٫٦٠٦٤١ AUD
1000 GYD٧٫٢١٢٨٢ AUD
2000 GYD١٤٫٤٢٥٦٤ AUD
5000 GYD٣٦٫٠٦٤١٠ AUD
10000 GYD٧٢٫١٢٨٢٠ AUD