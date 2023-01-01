يوان صيني إلى الدولار الغياني

تحويل CNY إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢٨٬٦٦٧٫٩٠ gyd

1.00000 CNY = 28.66790 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:0 UTC
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CNY إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5991.437581.661570.964818.1988
1GBP1.155411.2315102.3641.660921.919721.1147321.0261
1USD0.93820.812018183.12131.34871.558850.9051517.0736
1INR0.01128680.009769070.012030610.01622570.01875390.01088950.205406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار غياني
1 CNY28.66790 GYD
5 CNY143.33950 GYD
10 CNY286.67900 GYD
20 CNY573.35800 GYD
50 CNY1433.39500 GYD
100 CNY2866.79000 GYD
250 CNY7166.97500 GYD
500 CNY14333.95000 GYD
1000 CNY28667.90000 GYD
2000 CNY57335.80000 GYD
5000 CNY143339.50000 GYD
10000 CNY286679.00000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / Chinese Yuan RMB
1 GYD0.03488 CNY
5 GYD0.17441 CNY
10 GYD0.34882 CNY
20 GYD0.69765 CNY
50 GYD1.74411 CNY
100 GYD3.48823 CNY
250 GYD8.72058 CNY
500 GYD17.44115 CNY
1000 GYD34.88230 CNY
2000 GYD69.76460 CNY
5000 GYD174.41150 CNY
10000 GYD348.82300 CNY