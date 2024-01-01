Çin yuanından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile CNY → GYD çevirin

1.000 cny
28.919,40 gyd

1,000 CNY = 28,92 GYD

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Çin yuanından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

CNY → USD

CNY → HKD

CNY → CAD

CNY → EUR

CNY → GBP

CNY → AUD

CNY → INR

CNY → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Guyana Doları
1 CNY28,91940 GYD
5 CNY144,59700 GYD
10 CNY289,19400 GYD
20 CNY578,38800 GYD
50 CNY1.445,97000 GYD
100 CNY2.891,94000 GYD
250 CNY7.229,85000 GYD
500 CNY14.459,70000 GYD
1000 CNY28.919,40000 GYD
2000 CNY57.838,80000 GYD
5000 CNY144.597,00000 GYD
10000 CNY289.194,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Çin Yuanı RMB
1 GYD0,03458 CNY
5 GYD0,17289 CNY
10 GYD0,34579 CNY
20 GYD0,69158 CNY
50 GYD1,72894 CNY
100 GYD3,45788 CNY
250 GYD8,64470 CNY
500 GYD17,28940 CNY
1000 GYD34,57880 CNY
2000 GYD69,15760 CNY
5000 GYD172,89400 CNY
10000 GYD345,78800 CNY