Türk lirasından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile TRY → GYD çevirin

1.000 try
6.794,18 gyd

1.00000 TRY = 6.79418 GYD

23:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.077689.44761.450671.650860.9478918.3678
1 GBP1.1696811.26045104.6251.696821.930981.1087321.4845
1 USD0.927950.793367183.00631.34621.531980.8796517.0451
1 INR0.01117970.009557920.012047310.0162180.01845620.01059740.205347

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Türk lirasından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Guyana Doları
1 TRY6.79418 GYD
5 TRY33.97090 GYD
10 TRY67.94180 GYD
20 TRY135.88360 GYD
50 TRY339.70900 GYD
100 TRY679.41800 GYD
250 TRY1698.54500 GYD
500 TRY3397.09000 GYD
1000 TRY6794.18000 GYD
2000 TRY13588.36000 GYD
5000 TRY33970.90000 GYD
10000 TRY67941.80000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Türk Lirası
1 GYD0.14719 TRY
5 GYD0.73593 TRY
10 GYD1.47185 TRY
20 GYD2.94370 TRY
50 GYD7.35925 TRY
100 GYD14.71850 TRY
250 GYD36.79625 TRY
500 GYD73.59250 TRY
1000 GYD147.18500 TRY
2000 GYD294.37000 TRY
5000 GYD735.92500 TRY
10000 GYD1471.85000 TRY