bin Guyana dolarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile GYD → TRY çevirin

1000 gyd
131.09 try

1.00000 GYD = 0.13109 TRY

11:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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GYD → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GYD → 0 TRY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864551.059288.00191.423041.633560.967118.4931
1GBP1.1566711.2254101.811.646321.889881.1186221.3949
1USD0.94410.81606183.08341.34351.542260.91317.4595
1INR0.01136340.009822180.012036110.01617050.01856280.0109890.210144

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Guyana dolarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guyana doları

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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plane
Çevrim kurları Guyana Doları / Türk Lirası
1 GYD0.13109 TRY
5 GYD0.65543 TRY
10 GYD1.31085 TRY
20 GYD2.62170 TRY
50 GYD6.55425 TRY
100 GYD13.10850 TRY
250 GYD32.77125 TRY
500 GYD65.54250 TRY
1000 GYD131.08500 TRY
2000 GYD262.17000 TRY
5000 GYD655.42500 TRY
10000 GYD1310.85000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Guyana Doları
1 TRY7.62865 GYD
5 TRY38.14325 GYD
10 TRY76.28650 GYD
20 TRY152.57300 GYD
50 TRY381.43250 GYD
100 TRY762.86500 GYD
250 TRY1907.16250 GYD
500 TRY3814.32500 GYD
1000 TRY7628.65000 GYD
2000 TRY15257.30000 GYD
5000 TRY38143.25000 GYD
10000 TRY76286.50000 GYD