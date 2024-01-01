Guyana dolarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile GYD → USD çevirin

1.000 gyd
4,78 usd

1.00000 GYD = 0.00478 USD

02:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537351.0725589.0361.452821.654280.9496818.333
1 GBP1.1713211.25635104.2941.701791.937771.1123821.4747
1 USD0.932350.795957183.01341.354551.542380.885417.0929
1 INR0.01123140.009588290.012046210.01631720.01857990.01066570.205905

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guyana dolarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guyana doları için en iyi döviz çiftleri

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guyana Doları / ABD Doları
1 GYD0.00478 USD
5 GYD0.02389 USD
10 GYD0.04778 USD
20 GYD0.09556 USD
50 GYD0.23889 USD
100 GYD0.47778 USD
250 GYD1.19446 USD
500 GYD2.38892 USD
1000 GYD4.77783 USD
2000 GYD9.55566 USD
5000 GYD23.88915 USD
10000 GYD47.77830 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Guyana Doları
1 USD209.30000 GYD
5 USD1046.50000 GYD
10 USD2093.00000 GYD
20 USD4186.00000 GYD
50 USD10465.00000 GYD
100 USD20930.00000 GYD
250 USD52325.00000 GYD
500 USD104650.00000 GYD
1000 USD209300.00000 GYD
2000 USD418600.00000 GYD
5000 USD1046500.00000 GYD
10000 USD2093000.00000 GYD