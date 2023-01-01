الدولار الغياني إلى دولار أمريكي

تحويل GYD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gyd
4.78 usd

1.00000 GYD = 0.00478 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

GYD إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 USD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0643588.48811.437141.662270.9637518.3052
1GBP1.1527411.22685101.9981.656551.916051.1109521.1
1USD0.939550.815096183.13821.350251.561770.905517.1985
1INR0.01130090.00980410.012028210.0162410.01878520.01089150.206866

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

GYD إلى USD

GYD إلى EUR

GYD إلى GBP

GYD إلى INR

GYD إلى JPY

GYD إلى RUB

GYD إلى AUD

GYD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار غياني / دولار أمريكي
1 GYD0.00478 USD
5 GYD0.02388 USD
10 GYD0.04776 USD
20 GYD0.09552 USD
50 GYD0.23879 USD
100 GYD0.47758 USD
250 GYD1.19395 USD
500 GYD2.38789 USD
1000 GYD4.77578 USD
2000 GYD9.55156 USD
5000 GYD23.87890 USD
10000 GYD47.75780 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار غياني
1 USD209.39000 GYD
5 USD1046.95000 GYD
10 USD2093.90000 GYD
20 USD4187.80000 GYD
50 USD10469.50000 GYD
100 USD20939.00000 GYD
250 USD52347.50000 GYD
500 USD104695.00000 GYD
1000 USD209390.00000 GYD
2000 USD418780.00000 GYD
5000 USD1046950.00000 GYD
10000 USD2093900.00000 GYD