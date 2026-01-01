الدولار الغياني إلى روبية هندية

حوّل GYD إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
GY$1 GYD = 0.4576 INR

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GYD إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GYD إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GYD إلى INR اليوم

GYDINR
1 GYD0.46 INR
5 GYD2.29 INR
10 GYD4.58 INR
20 GYD9.15 INR
50 GYD22.88 INR
100 GYD45.76 INR
250 GYD114.41 INR
500 GYD228.82 INR
1000 GYD457.65 INR
2000 GYD915.29 INR
5000 GYD2,288.23 INR
10000 GYD4,576.45 INR
INRGYD
1 INR2.19 GYD
5 INR10.93 GYD
10 INR21.85 GYD
20 INR43.70 GYD
50 INR109.26 GYD
100 INR218.51 GYD
250 INR546.28 GYD
300 INR655.53 GYD
500 INR1,092.55 GYD
600 INR1,311.06 GYD
1000 INR2,185.10 GYD
2000 INR4,370.20 GYD
5000 INR10,925.50 GYD
10000 INR21,851 GYD
25000 INR54,627.50 GYD
50000 INR109,255.00 GYD
100000 INR218,510.00 GYD
1000000 INR2,185,100 GYD
1000000000 INR2,185,100,000 GYD

الأسئلة الشائعة