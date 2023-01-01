الدولار الغياني إلى دولار أسترالي

تحويل GYD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
٧٫٤٥ aud

1.00000 GYD = 0.00745 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:5 UTC
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GYD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.064588.49451.436861.661330.962518.2906
1GBP1.1528711.2273102.0291.656611.915411.1096421.0878
1USD0.93940.814797183.13251.34981.560670.904217.1823
1INR0.01130010.009801180.01202910.01623670.01877330.01087660.206686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / دولار أسترالي
1 GYD0.00745 AUD
5 GYD0.03727 AUD
10 GYD0.07453 AUD
20 GYD0.14907 AUD
50 GYD0.37267 AUD
100 GYD0.74534 AUD
250 GYD1.86335 AUD
500 GYD3.72671 AUD
1000 GYD7.45342 AUD
2000 GYD14.90684 AUD
5000 GYD37.26710 AUD
10000 GYD74.53420 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار غياني
1 AUD134.16700 GYD
5 AUD670.83500 GYD
10 AUD1341.67000 GYD
20 AUD2683.34000 GYD
50 AUD6708.35000 GYD
100 AUD13416.70000 GYD
250 AUD33541.75000 GYD
500 AUD67083.50000 GYD
1000 AUD134167.00000 GYD
2000 AUD268334.00000 GYD
5000 AUD670835.00000 GYD
10000 AUD1341670.00000 GYD