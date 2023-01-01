الدولار الغياني إلى يورو

تحويل GYD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 gyd
4.49 eur

1.00000 GYD = 0.00449 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:8 UTC
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GYD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.064688.51.43711.662010.962718.2866
1GBP1.1528711.2272102.0171.65661.915851.1098721.0796
1USD0.93930.814863183.12981.34991.561160.904317.177
1INR0.01129940.00980230.012029410.01623850.01877980.01087820.206629

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / اليورو
1 GYD0.00449 EUR
5 GYD0.02243 EUR
10 GYD0.04486 EUR
20 GYD0.08972 EUR
50 GYD0.22430 EUR
100 GYD0.44860 EUR
250 GYD1.12149 EUR
500 GYD2.24299 EUR
1000 GYD4.48598 EUR
2000 GYD8.97196 EUR
5000 GYD22.42990 EUR
10000 GYD44.85980 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار غياني
1 EUR222.91700 GYD
5 EUR1114.58500 GYD
10 EUR2229.17000 GYD
20 EUR4458.34000 GYD
50 EUR11145.85000 GYD
100 EUR22291.70000 GYD
250 EUR55729.25000 GYD
500 EUR111458.50000 GYD
1000 EUR222917.00000 GYD
2000 EUR445834.00000 GYD
5000 EUR1114585.00000 GYD
10000 EUR2229170.00000 GYD