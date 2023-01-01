الدولار الغياني إلى جنيه إسترليني

تحويل GYD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
٣٫٨٩ gbp

1.00000 GYD = 0.00389 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:8 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GYD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 GBP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.064688.51.43711.662010.962718.2866
1GBP1.1528711.2272102.0171.65661.915851.1098721.0796
1USD0.93930.814863183.12981.34991.561160.904317.177
1INR0.01129940.00980230.012029410.01623850.01877980.01087820.206629

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

GYD إلى USD

GYD إلى EUR

GYD إلى GBP

GYD إلى INR

GYD إلى JPY

GYD إلى RUB

GYD إلى AUD

GYD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار غياني / جنيه استرليني
1 GYD0.00389 GBP
5 GYD0.01946 GBP
10 GYD0.03892 GBP
20 GYD0.07783 GBP
50 GYD0.19458 GBP
100 GYD0.38916 GBP
250 GYD0.97290 GBP
500 GYD1.94580 GBP
1000 GYD3.89160 GBP
2000 GYD7.78320 GBP
5000 GYD19.45800 GBP
10000 GYD38.91600 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار غياني
1 GBP256.96300 GYD
5 GBP1284.81500 GYD
10 GBP2569.63000 GYD
20 GBP5139.26000 GYD
50 GBP12848.15000 GYD
100 GBP25696.30000 GYD
250 GBP64240.75000 GYD
500 GBP128481.50000 GYD
1000 GBP256963.00000 GYD
2000 GBP513926.00000 GYD
5000 GBP1284815.00000 GYD
10000 GBP2569630.00000 GYD