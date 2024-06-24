تحويل AUD إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

50 دولار أسترالي إلى الدولار الغياني

50 aud
6,933.15 gyd

A$1.000 AUD = GY$138.7 GYD

Mid-market exchange rate at 13:17
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4480.9311.632159.3551.3681.352
1 GBP1.2681105.7741.182.069201.991.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0740.84789.62711.753171.161.4691.453

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار غياني
1 AUD١٣٨٫٦٦٣٠٠ GYD
5 AUD٦٩٣٫٣١٥٠٠ GYD
10 AUD١٬٣٨٦٫٦٣٠٠٠ GYD
20 AUD٢٬٧٧٣٫٢٦٠٠٠ GYD
50 AUD٦٬٩٣٣٫١٥٠٠٠ GYD
100 AUD١٣٬٨٦٦٫٣٠٠٠٠ GYD
250 AUD٣٤٬٦٦٥٫٧٥٠٠٠ GYD
500 AUD٦٩٬٣٣١٫٥٠٠٠٠ GYD
1000 AUD١٣٨٬٦٦٣٫٠٠٠٠٠ GYD
2000 AUD٢٧٧٬٣٢٦٫٠٠٠٠٠ GYD
5000 AUD٦٩٣٬٣١٥٫٠٠٠٠٠ GYD
10000 AUD١٬٣٨٦٬٦٣٠٫٠٠٠٠٠ GYD
معدلات التحويل دولار غياني / دولار أسترالي
1 GYD٠٫٠٠٧٢١ AUD
5 GYD٠٫٠٣٦٠٦ AUD
10 GYD٠٫٠٧٢١٢ AUD
20 GYD٠٫١٤٤٢٣ AUD
50 GYD٠٫٣٦٠٥٩ AUD
100 GYD٠٫٧٢١١٧ AUD
250 GYD١٫٨٠٢٩٣ AUD
500 GYD٣٫٦٠٥٨٧ AUD
1000 GYD٧٫٢١١٧٣ AUD
2000 GYD١٤٫٤٢٣٤٦ AUD
5000 GYD٣٦٫٠٥٨٦٥ AUD
10000 GYD٧٢٫١١٧٣٠ AUD