دولار هونغ كونغ إلى الدولار الغياني

تحويل HKD إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٢٦٬٧٧٦٫٤٠ gyd

1.00000 HKD = 26.77640 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:24 UTC
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HKD إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06588.54591.437861.662760.964218.3288
1GBP1.152611.22755102.0611.657321.916551.1113421.1263
1USD0.938950.814631183.14171.35011.561280.9053517.2101
1INR0.01129360.00979810.012027710.01623850.01877850.01088920.206997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار غياني
100 HKD2677.64000 GYD
200 HKD5355.28000 GYD
300 HKD8032.92000 GYD
500 HKD13388.20000 GYD
1000 HKD26776.40000 GYD
2000 HKD53552.80000 GYD
2500 HKD66941.00000 GYD
3000 HKD80329.20000 GYD
4000 HKD107105.60000 GYD
5000 HKD133882.00000 GYD
10000 HKD267764.00000 GYD
20000 HKD535528.00000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / دولار هونغ كونغ
1 GYD0.03735 HKD
5 GYD0.18673 HKD
10 GYD0.37346 HKD
20 GYD0.74693 HKD
50 GYD1.86732 HKD
100 GYD3.73463 HKD
250 GYD9.33657 HKD
500 GYD18.67315 HKD
1000 GYD37.34630 HKD
2000 GYD74.69260 HKD
5000 GYD186.73150 HKD
10000 GYD373.46300 HKD