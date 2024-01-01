Hong Kong dolarından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile HKD → GYD çevirin

1.000 hkd
26.767,60 gyd

1.00000 HKD = 26.76760 GYD

05:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537251.072789.04781.452921.6540.9496618.3327
1 GBP1.1713411.25645104.3011.70181.937321.1123721.473
1 USD0.932250.795893183.01281.354451.54190.885317.0902
1 INR0.01122990.00958760.012046310.01631620.01857430.01066460.205874

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Guyana Doları
100 HKD2676.76000 GYD
200 HKD5353.52000 GYD
300 HKD8030.28000 GYD
500 HKD13383.80000 GYD
1000 HKD26767.60000 GYD
2000 HKD53535.20000 GYD
2500 HKD66919.00000 GYD
3000 HKD80302.80000 GYD
4000 HKD107070.40000 GYD
5000 HKD133838.00000 GYD
10000 HKD267676.00000 GYD
20000 HKD535352.00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Hong Kong Doları
1 GYD0.03736 HKD
5 GYD0.18679 HKD
10 GYD0.37359 HKD
20 GYD0.74717 HKD
50 GYD1.86793 HKD
100 GYD3.73586 HKD
250 GYD9.33965 HKD
500 GYD18.67930 HKD
1000 GYD37.35860 HKD
2000 GYD74.71720 HKD
5000 GYD186.79300 HKD
10000 GYD373.58600 HKD