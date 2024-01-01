İsviçre frangından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile CHF → GYD çevirin

1.000 chf
228.906 gyd

1,000 CHF = 228,9 GYD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Guyana Doları
1 CHF228,90600 GYD
5 CHF1.144,53000 GYD
10 CHF2.289,06000 GYD
20 CHF4.578,12000 GYD
50 CHF11.445,30000 GYD
100 CHF22.890,60000 GYD
250 CHF57.226,50000 GYD
500 CHF114.453,00000 GYD
1000 CHF228.906,00000 GYD
2000 CHF457.812,00000 GYD
5000 CHF1.144.530,00000 GYD
10000 CHF2.289.060,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / İsviçre Frangı
1 GYD0,00437 CHF
5 GYD0,02184 CHF
10 GYD0,04369 CHF
20 GYD0,08737 CHF
50 GYD0,21843 CHF
100 GYD0,43686 CHF
250 GYD1,09215 CHF
500 GYD2,18431 CHF
1000 GYD4,36861 CHF
2000 GYD8,73722 CHF
5000 GYD21,84305 CHF
10000 GYD43,68610 CHF