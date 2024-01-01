Brezilya realinden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile BRL → GYD çevirin

1.000 brl
40.893,30 gyd

1,000 BRL = 40,89 GYD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Brezilya realinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

BRL → USD

BRL → EUR

BRL → GBP

BRL → INR

BRL → JPY

BRL → RUB

BRL → AUD

BRL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / Guyana Doları
1 BRL40,89330 GYD
5 BRL204,46650 GYD
10 BRL408,93300 GYD
20 BRL817,86600 GYD
50 BRL2.044,66500 GYD
100 BRL4.089,33000 GYD
250 BRL10.223,32500 GYD
500 BRL20.446,65000 GYD
1000 BRL40.893,30000 GYD
2000 BRL81.786,60000 GYD
5000 BRL204.466,50000 GYD
10000 BRL408.933,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Brezilya Reali
1 GYD0,02445 BRL
5 GYD0,12227 BRL
10 GYD0,24454 BRL
20 GYD0,48908 BRL
50 GYD1,22270 BRL
100 GYD2,44539 BRL
250 GYD6,11348 BRL
500 GYD12,22695 BRL
1000 GYD24,45390 BRL
2000 GYD48,90780 BRL
5000 GYD122,26950 BRL
10000 GYD244,53900 BRL