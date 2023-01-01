ريال برازيلي إلى الدولار الغياني

تحويل BRL إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٤٢٬٩٠٤ gyd

1.00000 BRL = 42.90400 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063988.45141.434881.658970.9576518.2138
1GBP1.1579411.232102.4271.66161.92111.108921.0916
1USD0.939950.811688183.13881.34871.559330.900217.1198
1INR0.01130560.009763050.012028110.01622230.01875580.01082770.205918

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار غياني
1 BRL42.90400 GYD
5 BRL214.52000 GYD
10 BRL429.04000 GYD
20 BRL858.08000 GYD
50 BRL2145.20000 GYD
100 BRL4290.40000 GYD
250 BRL10726.00000 GYD
500 BRL21452.00000 GYD
1000 BRL42904.00000 GYD
2000 BRL85808.00000 GYD
5000 BRL214520.00000 GYD
10000 BRL429040.00000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / الريال البرازيلي
1 GYD0.02331 BRL
5 GYD0.11654 BRL
10 GYD0.23308 BRL
20 GYD0.46616 BRL
50 GYD1.16539 BRL
100 GYD2.33079 BRL
250 GYD5.82698 BRL
500 GYD11.65395 BRL
1000 GYD23.30790 BRL
2000 GYD46.61580 BRL
5000 GYD116.53950 BRL
10000 GYD233.07900 BRL