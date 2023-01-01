دولار أمريكي إلى الدولار الغياني

تحويل USD إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٢٠٩٬٣٨٠ gyd

1.00000 USD = 209.38000 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:18 UTC
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USD إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.063588.19071.433861.655380.957618.2125
1GBP1.1578811.23135102.111.660171.916651.1087821.087
1USD0.94030.812117182.9251.348251.556540.900517.1251
1INR0.01133910.009793390.012059110.01625870.01877050.01085920.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار غياني
1 USD209.38000 GYD
5 USD1046.90000 GYD
10 USD2093.80000 GYD
20 USD4187.60000 GYD
50 USD10469.00000 GYD
100 USD20938.00000 GYD
250 USD52345.00000 GYD
500 USD104690.00000 GYD
1000 USD209380.00000 GYD
2000 USD418760.00000 GYD
5000 USD1046900.00000 GYD
10000 USD2093800.00000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / دولار أمريكي
1 GYD0.00478 USD
5 GYD0.02388 USD
10 GYD0.04776 USD
20 GYD0.09552 USD
50 GYD0.23880 USD
100 GYD0.47760 USD
250 GYD1.19400 USD
500 GYD2.38800 USD
1000 GYD4.77601 USD
2000 GYD9.55202 USD
5000 GYD23.88005 USD
10000 GYD47.76010 USD