تحويل USD إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

50 دولار أمريكي إلى الدولار الغياني

50 usd
10,425 gyd

$1.000 USD = GY$208.5 GYD

Mid-market exchange rate at 18:01
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.6411.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7040.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.8460.987116.58910.6830.5775.29913.218

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار غياني
1 USD٢٠٨٫٥٠٠٠٠ GYD
5 USD١٬٠٤٢٫٥٠٠٠٠ GYD
10 USD٢٬٠٨٥٫٠٠٠٠٠ GYD
20 USD٤٬١٧٠٫٠٠٠٠٠ GYD
50 USD١٠٬٤٢٥٫٠٠٠٠٠ GYD
100 USD٢٠٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ GYD
250 USD٥٢٬١٢٥٫٠٠٠٠٠ GYD
500 USD١٠٤٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ GYD
1000 USD٢٠٨٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ GYD
2000 USD٤١٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ GYD
5000 USD١٬٠٤٢٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ GYD
10000 USD٢٬٠٨٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ GYD
معدلات التحويل دولار غياني / دولار أمريكي
1 GYD٠٫٠٠٤٨٠ USD
5 GYD٠٫٠٢٣٩٨ USD
10 GYD٠٫٠٤٧٩٦ USD
20 GYD٠٫٠٩٥٩٢ USD
50 GYD٠٫٢٣٩٨١ USD
100 GYD٠٫٤٧٩٦٢ USD
250 GYD١٫١٩٩٠٤ USD
500 GYD٢٫٣٩٨٠٨ USD
1000 GYD٤٫٧٩٦١٦ USD
2000 GYD٩٫٥٩٢٣٢ USD
5000 GYD٢٣٫٩٨٠٨٠ USD
10000 GYD٤٧٫٩٦١٦٠ USD