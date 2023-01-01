يورو إلى الدولار الغياني

تحويل EUR إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
222780 gyd

1.00000 EUR = 222.78000 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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EUR إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655520.9575518.2068
1GBP1.1578111.2319102.1551.660541.916761.1086621.0799
1USD0.939850.811754182.9251.347951.555940.8999517.1117
1INR0.01133370.009789020.012059110.0162550.01876320.01085260.206352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار غياني
1 EUR222.78000 GYD
5 EUR1113.90000 GYD
10 EUR2227.80000 GYD
20 EUR4455.60000 GYD
50 EUR11139.00000 GYD
100 EUR22278.00000 GYD
250 EUR55695.00000 GYD
500 EUR111390.00000 GYD
1000 EUR222780.00000 GYD
2000 EUR445560.00000 GYD
5000 EUR1113900.00000 GYD
10000 EUR2227800.00000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / اليورو
1 GYD0.00449 EUR
5 GYD0.02244 EUR
10 GYD0.04489 EUR
20 GYD0.08977 EUR
50 GYD0.22444 EUR
100 GYD0.44887 EUR
250 GYD1.12218 EUR
500 GYD2.24436 EUR
1000 GYD4.48873 EUR
2000 GYD8.97746 EUR
5000 GYD22.44365 EUR
10000 GYD44.88730 EUR