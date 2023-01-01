فرنك سويسري إلى الدولار الغياني

تحويل CHF إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٢٣٢٬٧٢٢ gyd

1.00000 CHF = 232.72200 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:12 UTC
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CHF إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434511.656520.957218.2195
1GBP1.1582111.23225102.1841.66151.918651.1086421.1025
1USD0.939950.811524182.9251.348351.557030.899717.1252
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625990.01877630.01084960.206514

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار غياني
1 CHF232.72200 GYD
5 CHF1163.61000 GYD
10 CHF2327.22000 GYD
20 CHF4654.44000 GYD
50 CHF11636.10000 GYD
100 CHF23272.20000 GYD
250 CHF58180.50000 GYD
500 CHF116361.00000 GYD
1000 CHF232722.00000 GYD
2000 CHF465444.00000 GYD
5000 CHF1163610.00000 GYD
10000 CHF2327220.00000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / الفرنك السويسري
1 GYD0.00430 CHF
5 GYD0.02148 CHF
10 GYD0.04297 CHF
20 GYD0.08594 CHF
50 GYD0.21485 CHF
100 GYD0.42970 CHF
250 GYD1.07424 CHF
500 GYD2.14848 CHF
1000 GYD4.29697 CHF
2000 GYD8.59394 CHF
5000 GYD21.48485 CHF
10000 GYD42.96970 CHF