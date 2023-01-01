5 ريال برازيلي إلى الدولار الغياني

تحويل BRL إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

5 brl
211.59 gyd

1.00000 BRL = 42.31780 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.077989.111.465081.668830.953918.3797
1GBP1.1685711.25965104.1351.712121.950221.1146921.4788
1USD0.927650.793871182.671.35921.548230.88517.0514
1INR0.01122210.009602890.012096310.01644130.01872780.01070520.206259

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار غياني
1 BRL42.31780 GYD
5 BRL211.58900 GYD
10 BRL423.17800 GYD
20 BRL846.35600 GYD
50 BRL2115.89000 GYD
100 BRL4231.78000 GYD
250 BRL10579.45000 GYD
500 BRL21158.90000 GYD
1000 BRL42317.80000 GYD
2000 BRL84635.60000 GYD
5000 BRL211589.00000 GYD
10000 BRL423178.00000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / الريال البرازيلي
1 GYD0.02363 BRL
5 GYD0.11815 BRL
10 GYD0.23631 BRL
20 GYD0.47261 BRL
50 GYD1.18154 BRL
100 GYD2.36307 BRL
250 GYD5.90768 BRL
500 GYD11.81535 BRL
1000 GYD23.63070 BRL
2000 GYD47.26140 BRL
5000 GYD118.15350 BRL
10000 GYD236.30700 BRL