bin Guyana dolarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile GYD → CHF çevirin

1000 gyd
4.36 chf

1.00000 GYD = 0.00436 CHF

10:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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GYD → CHF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GYD → 0 CHF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8651.060888.09871.423331.63250.966818.5037
1GBP1.1560711.2265101.861.645661.88751.1176921.3941
1USD0.94270.815328183.04931.341751.538940.911417.4432
1INR0.01135090.00981740.01204110.01615610.01853040.01097420.210034

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Guyana dolarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guyana doları

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Guyana Doları / İsviçre Frangı
1 GYD0.00436 CHF
5 GYD0.02178 CHF
10 GYD0.04356 CHF
20 GYD0.08713 CHF
50 GYD0.21781 CHF
100 GYD0.43563 CHF
250 GYD1.08907 CHF
500 GYD2.17814 CHF
1000 GYD4.35628 CHF
2000 GYD8.71256 CHF
5000 GYD21.78140 CHF
10000 GYD43.56280 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Guyana Doları
1 CHF229.55300 GYD
5 CHF1147.76500 GYD
10 CHF2295.53000 GYD
20 CHF4591.06000 GYD
50 CHF11477.65000 GYD
100 CHF22955.30000 GYD
250 CHF57388.25000 GYD
500 CHF114776.50000 GYD
1000 CHF229553.00000 GYD
2000 CHF459106.00000 GYD
5000 CHF1147765.00000 GYD
10000 CHF2295530.00000 GYD